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Una emergencia en el CACCO dejó grave a un privado de libertad de apellido Acevedo este martes 17 de noviembre.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, tres reos lo habrían agredido cerca de las 11:37 a. m. en uno de los dormitorios del centro penitenciario, en San Rafael de Alajuela.
La Policía Penitenciaria activó los protocolos de seguridad, intervino y coordinó el traslado de Acevedo al Hospital San Rafael de Alajuela.
Más tarde, el recluso ingresó al Hospital México.
El informe médico preliminar indica que sufrió fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal.
Tras revisar las grabaciones, las autoridades identificaron de forma preliminar a tres sospechosos de apellidos Méndez, Skinner y Casasola.
Los oficiales los separaron del resto de la población penitenciaria y los ubicaron en celdas de aislamiento.
Méndez también figura como sospechoso en la causa por el asesinato de Geiner Zamora, subjefe del OIJ en Guápiles.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, lamentó la agresión.
A su criterio, las visitas del fiscal general, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, envalentonaron a algunos reclusos.
El Ministerio comunicará los hechos al Ministerio Público.
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