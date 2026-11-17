Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Una emergencia en el CACCO dejó grave a un privado de libertad de apellido Acevedo este martes 17 de noviembre.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, tres reos lo habrían agredido cerca de las 11:37 a. m. en uno de los dormitorios del centro penitenciario, en San Rafael de Alajuela.

La Policía Penitenciaria activó los protocolos de seguridad, intervino y coordinó el traslado de Acevedo al Hospital San Rafael de Alajuela.

Más tarde, el recluso ingresó al Hospital México.

El informe médico preliminar indica que sufrió fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal.

Cámaras del CACCO permitieron identificar a tres sospechosos

Tras revisar las grabaciones, las autoridades identificaron de forma preliminar a tres sospechosos de apellidos Méndez, Skinner y Casasola.

Los oficiales los separaron del resto de la población penitenciaria y los ubicaron en celdas de aislamiento.

Méndez también figura como sospechoso en la causa por el asesinato de Geiner Zamora, subjefe del OIJ en Guápiles.

Ministro de Justicia cuestiona visitas al centro penitenciario

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, lamentó la agresión.

A su criterio, las visitas del fiscal general, Carlo Díaz, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, envalentonaron a algunos reclusos.

El Ministerio comunicará los hechos al Ministerio Público.

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