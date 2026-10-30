Emergencia en carretera deja dos personas en condición crítica

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una colisión entre dos motocicletas provocó una emergencia la mañana de este jueves en Upala, Alajuela.

El accidente ocurrió a las 9 a. m. y movilizó dos ambulancias de soporte básico para atender a los afectados.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que dos hombres adultos resultaron heridos tras el violento choque.

Dos hombres fueron trasladados al hospital

De acuerdo con el reporte de emergencia, uno de los pacientes presentaba una condición urgente.

El segundo hombre sufrió múltiples lesiones y fue catalogado en estado crítico.

Los cruzrojistas estabilizaron a ambos pacientes y los trasladaron al Hospital de Upala para recibir atención médica.

Emergencia movilizó dos ambulancias

La colisión involucró a dos motocicletas. Las autoridades atendieron el incidente mediante dos unidades de soporte básico.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

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