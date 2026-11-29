Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió a siete personas tras un choque entre dos vehículos livianos en Santa Bárbara de Heredia.

Los equipos de emergencia trasladaron a cuatro pacientes a centros médicos, dos en condición crítica y dos en condición urgente.

Dos adultos quedaron prensados tras el choque

En su primer informe sobre la emergencia en carretera, la Cruz Roja indicó que dos adultos permanecían prensados dentro de los vehículos.

La institución movilizó personal especializado en búsqueda y rescate urbano para atender la emergencia.

En total, la Cruz Roja envió seis vehículos a Santa Bárbara.

El despliegue incluyó cuatro de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y un vehículo de primera intervención en rescate.

Tres pacientes quedaron en condición estable

En una actualización, la Cruz Roja detalló que su personal valoró a las siete personas en el lugar del accidente.

Tres de ellas se encontraban en condición estable y, según la institución, no requerían traslado a un centro médico.

El reporte más reciente detalla la condición de los siete pacientes, aunque no precisa cuáles de ellos habían quedado prensados.

La Cruz Roja tampoco indicó a qué centros médicos llevó a las cuatro personas que requirieron traslado.

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