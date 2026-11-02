Emergencia en City Mall Alajuela: reportan fuego en su interior

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Una emergencia por fuego en City Mall, ubicado en Alajuela, movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos durante la tarde de este lunes 2 de noviembre.

Las autoridades recibieron la alerta a las 4:19 p. m., luego de que reportaran fuego dentro de un local comercial situado en el área de comidas del reconocido centro comercial.

Inicialmente, Bomberos movilizó unidades de las estaciones de Alajuela y Heredia para atender la emergencia y verificar las condiciones del establecimiento.

¿Qué provocó la emergencia en City Mall?

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, el fuego se presentó en un restaurante, específicamente a nivel del sistema de extracción de humo.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar y atendieron la situación para evitar mayores complicaciones dentro del establecimiento comercial.

Bomberos confirman que no hay personas heridas

A las 4:39 p. m., las autoridades confirmaron que la emergencia se encontraba controlada.

Además, Bomberos informó que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Por el momento, las autoridades no han detallado qué originó el fuego en el sistema de extracción del restaurante.

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