Embarcación con personas atrapadas se hunde

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

El Cuerpo de Bomberos atiende una emergencia por el hundimiento de una embarcación con personas atrapadas en la Boca de Caldera, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte preliminar, unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

Operativo de emergencia por el hundimiento de la embarcación

En el operativo participan una unidad naval y unidades de la Estación de Bomberos de Puntarenas.

Por el momento, no se ha confirmado la cantidad de personas afectadas ni su condición.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.