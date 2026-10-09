Embajadores respaldan a Ana Elena Pinto y destacan decisión de Laura Fernández

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La designación de Ana Elena Pinto Lizano como ministra de Relaciones Exteriores y Culto marca un hecho histórico para la diplomacia costarricense.

Así lo destacaron embajadores y embajadoras de carrera, quienes expresaron su respaldo a la futura jerarca.

En una carta dirigida a la presidenta de la República, los diplomáticos agradecieron el nombramiento y resaltaron su importancia para el Servicio Exterior.

Pinto Lizano asumirá la conducción de la Cancillería el próximo 15 de octubre.

Nombramiento rompe con más de seis décadas de historia

Según el documento, desde la entrada en vigor del Estatuto del Servicio Exterior de la República, en 1965, ninguna persona proveniente de la carrera diplomática había asumido la dirección de la Cancillería.

Por eso, los embajadores consideran que la decisión representa un reconocimiento a la experiencia, la preparación y el conocimiento institucional de quienes integran el Servicio Exterior.

Además, señalaron que, por primera vez, la política exterior costarricense quedará íntegramente bajo la conducción de mujeres.

Diplomáticos ofrecen respaldo a la nueva canciller

Los firmantes afirmaron que acompañarán a Pinto Lizano y a su equipo con lealtad institucional y vocación de servicio.

También destacaron que la carrera diplomática garantiza continuidad, memoria institucional y coherencia en la política exterior, independientemente de los cambios de Gobierno.

La carta concluye con un mensaje de respaldo a la nueva etapa de la Cancillería y el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la diplomacia costarricense.