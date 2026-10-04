Elecciones en Brasil: panorama del sufragio hasta el momento

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Este domingo 4 de octubre se realizan las elecciones presidenciales en Brasil. Este es el panorama actual.

Según el Tribunal Superior Electoral de Brasil, más de 100 millones de personas están habilitadas para votar.

La disputa, según las encuestas, se concentra entre Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente que busca la reelección por el Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal y actual senador por Río de Janeiro.

El medio internacional CNN, indica que en este momento, Bolsonaro registra 51.298.016 votos, equivalentes al 48,6 %, mientras que Lula da Silva suma 46.892.716 votos, para un 43,95 %.

A partir de las 5:00 p. m., hora de Brasilia, comenzaron los primeros recuentos de votos. Si ninguno de los candidatos alcanza el 50 % de los votos, los dos más votados pasarían a una segunda ronda el próximo 25 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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