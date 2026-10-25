Elecciones de Brasil: Lula gana contienda presidencial con más de 4 millones de votos de diferencia

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

Este domingo 25 de octubre se realizó la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que se disputaban el cargo Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Pasadas las 6:20 p. m., con el 99 % de los votos escrutados, Lula, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 51,76 % de los votos, con más de 64 millones.

Imagen de internet con fines ilustrativos

Por su parte, Bolsonaro, del Partido Liberal, consiguió alrededor de 59 millones de votos. La diferencia entre ambos fue de más de 4 millones, lo que dejó a Lula reelegido como presidente de Brasil.

Por: Camila Rosales Méndez

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