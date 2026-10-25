Elecciones de Brasil: Lula gana contienda presidencial con más de 4 millones de votos de diferencia

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Este domingo 25 de octubre se realizó la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que se disputaban el cargo Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Pasadas las 6:20 p. m., con el 99 % de los votos escrutados, Lula, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 51,76 % de los votos, con más de 64 millones.
Por su parte, Bolsonaro, del Partido Liberal, consiguió alrededor de 59 millones de votos. La diferencia entre ambos fue de más de 4 millones, lo que dejó a Lula reelegido como presidente de Brasil.
Por: Camila Rosales Méndez
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