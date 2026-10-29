El uso de larvas para descomponer basura ya se aplica en un cantón del país

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El uso de larvas para descomponer basura ya es una realidad en un cantón del país, donde se investiga una especie de larvas con un gran potencial para degradar desechos orgánicos y evitar que toneladas de residuos lleguen a rellenos sanitarios.

Hugo Sánchez, vicealcalde de Santa Bárbara, informa que “de la producción de Santa Bárbara el 70%, 80% es orgánico. Estamos hablando que con un tecnología como esta estamos reduciendo el 40%, hasta el 50%”.

La iniciativa busca aprovechar la capacidad de estos organismos para transformar la materia orgánica y reducir el volumen de basura que se genera a diario en las comunidades.

El proyecto representa una alternativa para disminuir el impacto ambiental de los residuos y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios del territorio nacional.