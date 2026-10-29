El uso de larvas para descomponer basura ya se aplica en un cantón del país

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El uso de larvas para descomponer basura ya es una realidad en un cantón del país, donde se investiga una especie de larvas con un gran potencial para degradar desechos orgánicos y evitar que toneladas de residuos lleguen a rellenos sanitarios.
Hugo Sánchez, vicealcalde de Santa Bárbara, informa que “de la producción de Santa Bárbara el 70%, 80% es orgánico. Estamos hablando que con un tecnología como esta estamos reduciendo el 40%, hasta el 50%”.
La iniciativa busca aprovechar la capacidad de estos organismos para transformar la materia orgánica y reducir el volumen de basura que se genera a diario en las comunidades.
El proyecto representa una alternativa para disminuir el impacto ambiental de los residuos y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios del territorio nacional.