Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El templo colonial de Orosi, considerado el templo en uso más antiguo del país, reporta un 30 % de avance en su proceso de restauración.

Los trabajos iniciaron en enero y se ejecutan en una edificación que data de 1750.

Asimismo, el párroco Jorge Eddy Solórzano explicó que los daños han sido enormes en las maderas y que las paredes están completamente podridas.

Detalló que en el inmueble conviven el adobe, el bahareque, el ladrillo y el calicanto, por lo que cada muro debe trabajarse con el material original y con técnicas antiguas.

“Nosotros hemos hecho una inversión ya de 240 millones y ya en el mes de diciembre definitivamente detenemos la obra”, declaró Solórzano.

Además, agregó que aún no se ha intervenido los altares elaborados por los indígenas ni el antiguo convento de los frailes.

Solórzano indicó que no han recibido fondos del Estado y que el aporte estatal se limita a la asesoría de la Oficina de Patrimonio.

Los recursos provienen de la empresa privada, y la comunidad necesita 600 millones de colones para continuar la obra.

Por otro lado, Fernando Madrigal, director de patrimonio, informó que integra al equipo de restauración un arquitecto y una historiadora, quienes acompañan al equipo técnico en obra.

La intervención es una contratación privada, por lo que la institución aporta conocimiento y asesoramiento profesional.

La parroquia y vecinos de Orosi realizan actividades y reciben colaboraciones por Sinpe Móvil y transferencias para reunir los 600 millones de colones que permitan continuar los trabajos tras la pausa de diciembre