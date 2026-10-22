El segundo jugador más regular en ofensiva del Saprissa se perderá los próximos dos juegos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El segundo jugador más regular en ofensiva del Saprissa, Gerson Torres, se perderá los próximos dos juegos, según confirmó el cuerpo técnico del equipo morado para las siguientes fechas del campeonato.

Medford tiene tres opciones para sustituirlo ante San Carlos, en un partido donde el Saprissa buscará mantener su rendimiento ofensivo sin una de sus piezas más constantes.

Bancy Hernández, extremo del Saprissa, menciona que “uno como jugador tiene que saber que a veces se juega y a veces no”.

La ausencia del atacante obliga al entrenador a ajustar la alineación para los compromisos venideros del torneo nacional.