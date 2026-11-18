Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Salvador fue sede de la Segunda Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, que reunió durante dos días a representantes de 25 países.

En el encuentro, funcionarios, políticos y especialistas compartieron experiencias sobre el funcionamiento de los estados y la gobernabilidad.

El congreso buscó poner sobre la mesa los principales desafíos políticos, económicos y sociales que enfrentan las naciones desde distintas regiones del mundo.

Los participantes también abordaron las estrategias para responder a los cambios que marcan el escenario internacional.

Valeria Ripoll, dirigente del Partido Nacional de Uruguay señaló que no se trata de copiar un modelo ni de hacer exactamente lo mismo.

Sostuvo que los políticos tienen la responsabilidad de observar, estudiar y analizar experiencias exitosas para identificar qué medidas pueden dar resultados en cada país.