El Salvador: Inicia la campaña electoral con cuatro candidatos rumbo a los comicios de 2027

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La campaña electoral para elegir presidente y vicepresidente de El Salvador inició oficialmente con miras a los comicios del 28 de febrero de 2027.

Más de 6 millones de salvadoreños están llamados a las urnas y hasta el momento son cuatro los candidatos presidenciales en competencia.

El período de propaganda se extenderá hasta el 24 de febrero de 2027.

Quien gane los comicios será presidente por seis años más, luego de una reforma aprobada por el Congreso salvadoreño.

Esa reforma establece un nuevo período presidencial de seis años sin posibilidad de segunda vuelta electoral.

La medida busca fortalecer la democracia y alinear las reglas con la voluntad popular.