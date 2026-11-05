El Salvador firma memorando con Cambridge y sube matrícula inicial del 4.7% al 15.8%

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El gobierno de El Salvador firmó un memorando de entendimiento con la Universidad de Cambridge para fortalecer la educación de primera infancia.

La primera dama Gabriela de Bukele destacó que la matrícula en educación inicial pasó del 4.7% al 15.8% entre 2019 y 2026.

El acuerdo con Cambridge busca investigar el impacto de la Estrategia Nacional del Juego en el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los niños.

También se vincula con la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos, implementada en 2020.

En parvularia, la matrícula aumentó del 55.4% al 73.8% en el mismo periodo.