El Salvador firma inversión de 2,900 millones de dólares para central de gas natural y saneamiento

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Salvador y la empresa española Grupo Cox firmaron un acuerdo de inversión por 2,900 millones de dólares para construir la primera central de gas natural del país. El proyecto incluye saneamiento de aguas.

Los fondos se distribuirán en 1800 millones de dólares para plantas solares y un plan de mejoras en la gestión de recursos hídricos.

Otros 600 millones de dólares se destinarán a agua potable, saneamiento y distribución en todo el país.

La inversión contempla 300 millones de dólares en baterías de almacenamiento de energía y 200 millones de dólares en plantas solares.

La idea consiste en almacenar parte de la electricidad que generan las plantas solares durante el día para utilizarla en horario nocturno.

El presidente Nayib Bukele aseguró que la inversión de Grupo Cox permitirá sustituir la energía cara por energía limpia y de menor precio. Señaló que las plantas nuevas y el almacenamiento local mejorarán la tarifa eléctrica en el país.

Enrique José Riquelme, presidente ejecutivo de Grupo Cox, afirmó que El Salvador puede ser un hub regional si logra seguridad hídrica y energética. La inversión equivale al 7% del Producto Interno Bruto y generará nuevos empleos para salvadoreños.