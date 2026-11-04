El Rey alerta a la población por estafa en WhatsApp que podría dejarlo sin dinero

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Las alertas ya no dan tregua ni a los alertó a la población sobre una modalidad de estafa que utiliza WhatsApp para ofrecer falsas oportunidades laborales y solicitar dinero e información personal a las personas interesadas.
Según informó la empresa, personas ajenas a la compañía contactan a usuarios y se hacen pasar por reclutadores como parte de supuestos procesos de selección de personal.
Los responsables de estos mensajes solicitan pagos y datos personales a quienes desean optar por una vacante. Sin embargo, Almacenes El Rey aclaró que nunca cobra dinero para participar en sus procesos de contratación ni para aplicar a un puesto de trabajo.
La compañía también recordó que su único canal oficial para consultar y postularse a oportunidades laborales es su plataforma de reclutamiento:
reclutamiento.almaceneselrey.com
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Ante este tipo de comunicaciones, la empresa recomendó a las personas:
La alerta busca evitar que más personas caigan en estas falsas ofertas de trabajo y entreguen dinero o información privada a quienes utilizan el nombre de la compañía sin autorización.