El Rey alerta a la población por estafa en WhatsApp que podría dejarlo sin dinero

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Las alertas ya no dan tregua ni a los alertó a la población sobre una modalidad de estafa que utiliza WhatsApp para ofrecer falsas oportunidades laborales y solicitar dinero e información personal a las personas interesadas.

Según informó la empresa, personas ajenas a la compañía contactan a usuarios y se hacen pasar por reclutadores como parte de supuestos procesos de selección de personal.

Así funciona la falsa oferta de empleo

Los responsables de estos mensajes solicitan pagos y datos personales a quienes desean optar por una vacante. Sin embargo, Almacenes El Rey aclaró que nunca cobra dinero para participar en sus procesos de contratación ni para aplicar a un puesto de trabajo.

La compañía también recordó que su único canal oficial para consultar y postularse a oportunidades laborales es su plataforma de reclutamiento:

reclutamiento.almaceneselrey.com

¿Qué hacer si recibe un mensaje sospechoso?

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Ante este tipo de comunicaciones, la empresa recomendó a las personas:

No realizar ningún pago.

No compartir información personal.

Interrumpir el contacto con quien envía los mensajes.

Reportar la situación ante las autoridades competentes.

La alerta busca evitar que más personas caigan en estas falsas ofertas de trabajo y entreguen dinero o información privada a quienes utilizan el nombre de la compañía sin autorización.