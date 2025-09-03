Escrito por: Eduardo Troconis.

Tenemos nuevo colíder centroamericano en el ranking oficial de clubes de CONCACAF. Se trata de la Liga Deportiva Alajuelense, quién atraviesa un gran momento tras sus victorias en Copa Centroamericana y en el clásico. Eso ya se refleja en los números: el club rojinegro sumó ocho puntos en el ranking de la región y alcanzó la posición 41 general y se ubica empatado en el 1 de Centroamérica con 1.151 puntos, mismos que Club Deportivo Olimpia.

Este nuevo ascenso convierte a Alajuelense en el mejor equipo costarricense de la actualidad dentro de la tabla. El ascenso llega tras la reciente clasificación en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Con este salto, Alajuelense superó a Saprissa, que cayó hasta el puesto 52 con 1.127 puntos, y también se coloca por encima de Herediano, que figura en la posición 42 con 1.142.

En el panorama centroamericano, solo Olimpia de Honduras (40) aparece en el mismo escalón de Alajuelense (ambos tienen 1.151 puntos).