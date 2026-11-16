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El domingo, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, fue el invitado especial en el programa Gigantes con Don Francisco, donde ambos recordaron su amistad y algunos de los momentos más especiales de su carrera.
Durante el encuentro, el artista habló de sus tres nacimientos: el biológico, el 14 de enero de 1943; su conversión religiosa a los 33 años; y el trasplante de pulmones que recibió hace ocho años, experiencia que marcó un nuevo comienzo en su vida.
La música tampoco faltó, ya que El Puma recordó cuando cantó junto a su madre Un Viejo Amor y volvió a interpretar éxitos como Dueño de Nada.