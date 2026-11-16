Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El domingo, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, fue el invitado especial en el programa Gigantes con Don Francisco, donde ambos recordaron su amistad y algunos de los momentos más especiales de su carrera.

Durante el encuentro, el artista habló de sus tres nacimientos: el biológico, el 14 de enero de 1943; su conversión religiosa a los 33 años; y el trasplante de pulmones que recibió hace ocho años, experiencia que marcó un nuevo comienzo en su vida.

La música tampoco faltó, ya que El Puma recordó cuando cantó junto a su madre Un Viejo Amor y volvió a interpretar éxitos como Dueño de Nada.