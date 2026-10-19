El proceso detrás de la pasta de cacao puro

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El cacao ancestral con especias es una bebida maya y azteca que combina pasta de cacao 100% puro con agua, chile, canela, cardamomo, jengibre o vainilla, y se consume como un ritual para meditar y tener conexión personal.

George Grand, experto en cacao, hace un recorrido por la tradición con sello del cacao del Caribe, explicando qué es la pasta de cacao y cómo se elabora a partir del grano.

El especialista detalla que la bebida se elabora con pasta de cacao 100% pura de forma artesanal, qué pasa con el grano durante el proceso de fermentación y por qué es importante tostar y pelar los granos antes de molerlos.