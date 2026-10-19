El proceso de recuperar la comunicación después de una lesión cerebral

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un golpe en la cabeza, un derrame cerebral o un tumor pueden afectar funciones tan esenciales como hablar, comprender palabras o tragar alimentos, y algunas alteraciones aparecen de repente mientras que otras se desarrollan progresivamente.

La especialista en terapia del lenguaje explica cuáles son las principales alteraciones del habla, el lenguaje y la deglución que puede presentar una persona después de un golpe en la cabeza, un derrame cerebral o un tumor.

También detalla qué cambios en la forma de hablar, comprender, pronunciar palabras o tragar deben alertar a la familia y hacer que busque atención médica inmediata.