El proceso de recuperar la comunicación después de una lesión cerebral

La especialista en terapia del lenguaje explica cómo rehabilitar el habla y la deglución tras una lesión cerebral.

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Un golpe en la cabeza, un derrame cerebral o un tumor pueden afectar funciones tan esenciales como hablar, comprender palabras o tragar alimentos, y algunas alteraciones aparecen de repente mientras que otras se desarrollan progresivamente.

La especialista en terapia del lenguaje explica cuáles son las principales alteraciones del habla, el lenguaje y la deglución que puede presentar una persona después de un golpe en la cabeza, un derrame cerebral o un tumor.

También detalla qué cambios en la forma de hablar, comprender, pronunciar palabras o tragar deben alertar a la familia y hacer que busque atención médica inmediata.