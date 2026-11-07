¡El Príncipe quiere ser rey! Alejandro Gonzalo buscará ganar La Voz del Más Allá con José José

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Después de semanas de competencia, Alejandro Gonzalo Quesada está a una presentación de alcanzar el máximo reconocimiento de La Voz del Más Allá.
Su interpretación de José José lo llevó hasta la gran final, donde deberá demostrar por qué merece convertirse en el ganador de la primera temporada. El cantante mexicano, conocido como el “Príncipe de la Canción”, construyó una trayectoria marcada por su extraordinaria capacidad vocal y su manera de transmitir emociones.
Desde su histórica interpretación de “El Triste” en 1970 hasta sus grandes éxitos románticos, José José se convirtió en uno de los referentes más importantes de la balada latinoamericana. Alejandro buscará conquistar la final con “40 y 20”, una canción que aborda una relación amorosa marcada por la diferencia de edad.
El tema, popularizado por José José durante los años noventa, permitirá al participante mostrar una faceta distinta del artista y poner a prueba su capacidad para combinar técnica vocal e interpretación.
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