Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El portal es una de las tradiciones más representativas de la época navideña en Costa Rica. En muchos hogares, la Navidad comienza antes del 24 de diciembre, cuando las familias sacan las imágenes, colocan las luces y el aserrín y empiezan a montar el tradicional nacimiento.

Cada familia le imprime un sello propio a esta costumbre, pues algunas utilizan materiales naturales, mientras otras incorporan casitas, animales, ríos y pequeñas figuras que recrean pueblos enteros.

Más allá de los adornos, montar el portal representa una oportunidad para compartir entre generaciones y mantener vivas las tradiciones.

Esta costumbre tiene sus raíces en Italia, en 1223, cuando San Francisco de Asís realizó una representación del nacimiento de Jesús en Greccio.

Así, alrededor del portal, muchas familias costarricenses se reúnen cada Navidad para compartir momentos de paz, amor y unidad.