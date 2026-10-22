El Niño amenaza con disparar las temperaturas en Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que esta Navidad será más caliente de lo habitual, con temperaturas de hasta dos grados por encima de lo normal. El fenómeno de El Niño alcanzará su máxima intensidad entre noviembre y enero, según la proyección de la institución.

Luis Alvarado, del IMN, señaló que esta intensidad se considera muy fuerte y que hasta la fecha muy pocos fenómenos han alcanzado esta magnitud. Indicó que será el fenómeno de El Niño más intenso registrado en más de 100 años de registros históricos.

El calor podría hacerse presente sobre todo en el Pacífico y el Valle Central, donde se espera que continúe la falta de lluvias. Las condiciones del país han respondido a esta fuerte intensidad del fenómeno.