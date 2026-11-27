Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El Cartaginés deberá realizar tres cambios obligatorios en su formación titular para este fin de semana, ya que Joaquín Alonso Hernández, Carlos Barahona y José Luis Quirós serán baja ante Pérez Zeledón.

Joaquín Alonso Hernández y Carlos Barahona están apercibidos con tarjetas amarillas, por lo que Amarini Villatoro, los cuidará para que entren limpios a semifinales.

Entre los tres jugaron más de la mitad del torneo de la mano de Villatoro, en un partido que el cuerpo técnico considera bravo por las obligaciones de los rivales en la lucha por el descenso.

