Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Una casa de habitación en San Joaquín de Flores, Heredia, recrea al Grinch de la Navidad, personaje que espera a los visitantes con su tradicional mal humor y su rechazo a la Navidad y al ruido.

Carmen Julia Víquez explicó que escogieron este personaje porque en él hubo una transformación muy bonita: era una persona ermitaña y peleona a la que no le gustaba la Navidad de los humanos porque la miraba como algo material, hasta que se robó los regalos y la decoración y se dio cuenta de que las cosas materiales no eran importantes para celebrar y compartir.

La Navidad en este cantón herediano toma un sentido de compartir con familia y amigos en medio de las luces y el color tradicional.

Los visitantes pueden apoyar a la familia mediante la venta de comidas preparadas al 100 % por ellos, con opciones de parrilla como gallos de carne y pollo, hamburguesas artesanales y hot dog, además de postres como queque de zanahoria, queque de Navidad, cucharada, torta chilena, arroz con leche y rompope.