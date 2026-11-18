Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Gordo Navideño 2026 ya está a la venta en Costa Rica y llegará con un premio mayor de ₡2.000 millones por entero.

El sorteo se realizará el próximo 20 de diciembre y repartirá más de ₡29.000 millones entre sus diferentes categorías de premios, según informó Osvaldo Soto, representante de la Junta de Protección Social (JPS).

El entero tiene un precio oficial de ₡100.000, mientras que cada fracción cuesta ₡2.500. Quienes compren un pedacito del número ganador del premio mayor podrán recibir ₡50 millones. En total, el sorteo contempla cuatro emisiones y media, por lo que distribuirá ₡9.000 millones únicamente con el premio principal.

Además de los premios mayor, segundo y tercero, los participantes tendrán otras oportunidades de ganar mediante terminaciones y aproximaciones. La JPS también anunció un plan promocional que supera los ₡500 millones en premios adicionales para quienes activen sus fracciones durante el periodo de venta.