El finalista de la puntuación perfecta: Julián Muñoz buscará coronarse como Elvis Presley

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Julián Muñoz Ramírez llegará a la gran final de La Voz del Más Allá con un antecedente que lo convierte en uno de los participantes más destacados de la temporada.

Durante la semifinal consiguió la máxima puntuación posible del jurado y además fue el participante más votado a través de la aplicación, resultados que le permitieron convertirse en el primer clasificado de aquella gala.

Su personaje es Elvis Presley, el legendario “Rey del Rock and Roll”, cuya carrera transformó la música popular durante las décadas de 1950 y 1960. La voz, los movimientos de cadera, el vestuario y la presencia escénica de Elvis se convirtieron en elementos reconocibles en todo el mundo.

Para la final, Julián apostará por “Burning Love”, uno de los grandes éxitos de la última etapa de Presley, publicado en 1972. La canción destaca por su energía y ritmo, dos características que le permitirán al participante mostrar nuevamente la faceta más dinámica del artista estadounidense.

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