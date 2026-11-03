El esfuerzo de un director que dejó huella en la infraestructura de su colegio

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El esfuerzo del director José Carlos Calvo dejó huella en la infraestructura del Liceo Medalla Milagrosa, donde logró la construcción de un gimnasio propio.

Este espacio, considerado el tesoro de la institución, fue celebrado por estudiantes y alumnos porque abre oportunidades para el deporte, la convivencia y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Hoy, cuando el centro educativo celebra 20 años de historia, el logro refleja el compromiso de quienes trabajan para construir mejores oportunidades.