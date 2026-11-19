Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El equipo Seguimos se coronó como nuevo campeón de la Liga Premier de Futsal tras vencer a Hatillo en la tanda de penales, luego de que la serie global terminara 4-4. En el juego de vuelta, Seguimos ganó 3-1 en penales, con lo que alcanzó su primera estrella desde su fundación en 2026 y se convirtió en el tercer equipo en quedar campeón el mismo año de su debut en la Liga Premier.

Durante el partido, Hatillo se adelantó con cuatro anotaciones, mientras que Seguimos descontó con tres goles antes de llegar a la definición desde el punto de penal.