El emotivo mensaje de Julián Valverde desde la cárcel

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

El creador de contenido Araya Vlogs compartió un mensaje que Julián Valverde le envió desde la cárcel, en el que agradeció las muestras de apoyo que recibe desde Costa Rica.

El mensaje de Julián

“Desde que llegué a la cárcel no lloré hasta hoy que me contaron por llamada la cantidad de cariño que me dan desde lejos. Quiero pasar a decirles que gracias por tanto y que estoy bien”, comienza el mensaje.

“Definitivamente es muy duro pero es una muy buena lección para aprender a seguir las reglas, ya ustedes saben por qué estoy en la cárcel”, indicó.

Cerró tras mandar un mensaje para quienes ven sus videos, con el pensamiento de que todo estará bien.

“Cuidense porfa los que ven mis videos y están en una situación similar, Dios está conmigo y no tengo miedo, pero aun así aquí está pesado”, dijo.

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