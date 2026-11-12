El domingo podrían definirse varios campeones en el Motocross Nacional

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Campeonato Nacional de Motocross vivirá este domingo una jornada decisiva en su novena fecha, en la que se podrían definir varios campeonatos a falta de dos jornadas para el cierre del torneo.

La competencia, que se disputará en la pista de Corralillo en Cartago, contará con 16 categorías en competencia integradas al 100 % por pilotos nacionales, quienes tendrán las prácticas y clasificaciones este sábado previo al evento principal.

La cita deportiva será transmitida por Repretel Canal 6 y por el canal de YouTube de Deportes Grupo Repretel a partir de las 9:00 a. m. del domingo 15 de noviembre, en un escenario que los propios corredores describen como una pista pequeña pero divertida, ideal para estar cerca de la afición.