Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

“UN HASTA LUEGO MAESTRO”. Con esas palabras, don Oldemar Quesada abrió el mensaje que dedicó a su hijo Axel Quesada, director de la Banda Comunal de Palmar Norte.

El músico, de 32 años, murió la madrugada de este domingo 29 de noviembre cuando regresaba de una presentación en Sabalito de Coto Brus.

La foto del último desfile de Axel Quesada

El sábado, Axel desfiló con su agrupación en el festival Sabalito Brilla 2026. Al día siguiente, su padre compartió una fotografía de esa presentación y contó cuánto le dolía verla.

Recordó la entrega de su hijo a la banda y agradeció a quienes le expresaron su solidaridad.

“No tengo palabras para contar lo que siento. Pero si mucho amor por mi hijo”, escribió don Oldemar al despedirse.

El choque en Potrero Grande

Poco después de la 1:00 a. m., dos vehículos livianos chocaron en Potrero Grande de Buenos Aires, Puntarenas.

El accidente también cobró la vida de Vanessa Sevilla, integrante de la banda y suegra de Axel. Sevilla trabajaba como enfermera en el Hospital Dr. Tomás Casas Casajús, en Ciudad Cortés.

En su publicación, don Oldemar también mencionó a Allison, novia de Axel, y al padrastro que viajaba con ellos. Según contó, ambos luchaban por sus vidas.

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