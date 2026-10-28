¿El dolor en la ingle puede ser una señal de desgaste de cadera? Un doctor explica este padecimiento

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El dolor en la ingle puede alertar sobre un problema en la cadera. El doctor David Martínez Tello, especialista en ortopedia y traumatología con subespecialidad en cirugía articular, explica que las afecciones de esta articulación pueden irradiar el dolor hacia esa zona.

El especialista señala que el dolor de origen articular suele sentirse profundo y aumenta al cargar peso, caminar, permanecer de pie o rotar la cadera. En cambio, el dolor muscular suele ser más superficial y localizado.

Martínez Tello también explica las diferencias entre la artrosis u osteoartritis de cadera, el pinzamiento en adultos jóvenes, la bursitis y la tendinitis. Además, advierte sobre las señales que requieren atención urgente para descartar una fractura de cadera.