El cuerpo humano tiene tres zonas donde un impacto puede tener consecuencias letales

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un golpe en el pecho provocó el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, de 30 años, tras chocar con un portero en España.

El caso conmocionó al mundo del fútbol y puso en evidencia las zonas del cuerpo donde un impacto puede ser letal.

Willy Gálvez, médico deportivo, explica que un impacto en el lugar menos indicado de las áreas vitales puede generar un riesgo de pérdida de la vida.

Detalla que si la rodilla pega en el lado izquierdo del tórax o agarra el corazón en su fase de relajación, se produce un caos a nivel cardíaco.

El corazón empieza a fibrilar, pierde coordinación, no bombea sangre adecuadamente y deja de oxigenar el cerebro, lo que genera el desmayo.

El especialista advierte que la conmoción cardíaca puede darse en fútbol, básquetbol, voleibol, artes marciales y boxeo.