El cuarto programa de ¿Quién es la máscara? dejó muchas emociones

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El cuarto programa de ¿Quién es la Máscara? fue uno de los más reñidos de la temporada y dejó muchas emociones entre sus participantes, luego de que todos los personajes vivieran tensas votaciones.

En la primera batalla, Octavia Ventosa se enfrentó a Carmela Tarantela y Alex Loro, mientras que en la segunda ronda apareció el elegante y misterioso Caco Mixtle, quien reveló ser muy amigo de Yuri y tener un gran recorrido en escenarios y telenovelas.

Tras la deliberación de los investigadores, que salvaron al Doctor Cabum, y del público, que salvó a Patito Feo, Caco Mixtle tuvo que despedirse del programa, aunque los expertos apostaron por Jaime Camil, Carlos Rivera, Jesús Zavala o Pablo Ruiz y perdieron.