¡El charro quiere la corona! Óscar Ramírez llega a la gran final de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El sombrero, la música ranchera y la imponente figura de Vicente Fernández volverán a apoderarse del escenario de La Voz del Más Allá. Esta vez, Óscar Ramírez Monge no llegará solamente para rendir homenaje al recordado cantante mexicano, sino para disputar el título de ganador de la primera temporada.

Durante la competencia, Óscar ha tenido la responsabilidad de representar a una de las figuras más importantes de la música mexicana. Vicente Fernández, conocido como el “Charro de Huentitán”, construyó una carrera de más de cinco décadas y dejó un legado que continúa presente entre distintas generaciones.

Para la gran final, Óscar apostará por “La ley del monte”, una canción que forma parte del repertorio más reconocido de Fernández y que combina el sentimiento ranchero con una historia de amor, promesas y desengaño. La interpretación pondrá nuevamente a prueba su capacidad para transmitir el carácter y la fuerza del artista.

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