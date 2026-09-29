¡El carao se transforma! Así se prepara su miel 

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El carao es una fruta muy valorada en la medicina natural por su alto contenido de hierro y sus propiedades energizantes, y combate y previene la anemia al estimular la producción de glóbulos rojos y elevar los niveles de hemoglobina en la sangre.

Lorna Agüero Mora, productora y especialista en la elaboración de miel de carao, explica qué es esta fruta y de dónde proviene, por qué se considera energizante, y qué nutrientes destacan en su composición, particularmente el hierro.

La especialista detalla cómo se consume tradicionalmente el carao, quiénes podrían beneficiarse de incluirlo en su alimentación y qué mezclas se pueden preparar, incluyendo combinaciones con cítricos, con leche y en infusión, aprovechando todo el potencial de esta fruta.