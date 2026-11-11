El capitán de La Sele ante Ecuador será Francisco Calvo o Celso Borges

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Francisco Calvo o Celso Borges aparecen como las alternativas para portar la banda de capitán de la Selección Nacional ante Ecuador.

La cinta cambiará de brazo ante la ausencia de Keylor Navas en esta fecha FIFA.

Bryan Ruiz definió los cinco nombres que integran el grupo de capitanes.

Borges acumula 166 juegos con la Tricolor, mientras que Calvo suma 119.

En goles, el volante celebró en 27 ocasiones y el zaguero en 16.

Cabe señalar que ambos tienen mundiales a cuestas y Calvo suma 16 años como seleccionado.

El defensa debutó con la mayor en el 2011 y Borges lo hizo en el 2008.

Asimismo, Celso Borges se refirió al momento que atraviesa el equipo tras quedar fuera de un mundial.

“Han sido años difíciles porque la verdad que quedamos fuera de un mundial, han sido años complicados para la selección, pero con la misma ilusión de siempre”, declaró.

El jugador señaló que los jóvenes deben comprender el valor de la camiseta y que los veteranos deben transmitirlo a diario.

Una tercera opción para la capitanía es Juan Pablo Vargas.

El delantero Manfred Ugalde completa el grupo de cinco capitanes en este inicio de proceso.