Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Joseph Rivera, abogado penalista encargado de representar a la familia de Nadia Peraza por el caso de su atroz femicidio, lanzó un libro donde habla de la muerte de la joven a manos de Jeremy Buzano Paisano.

Cuerpo de la mujer fue desmembrado y ocultado durante meses dentro de una refrigeradora.

Presentación del libro en Asamblea Legislativa

Presentación de la obra se dio en la Asamblea Legislativa. Actividad dejó un mensaje importante a toda la población, ante la violencia no guardar silencio y denunciar.

“Es el resultado de ese peso emocional convertido en palabras: un testimonio honesto del dolor, la indignación y, sobre todo, la búsqueda incansable de justicia. Narra uno de los casos más difíciles y atroces en la historia del país, contado por dentro, desde la silla del abogado querellante de la familia”, detalla la presentación del libro.

Según Joseph Rivera, este caso representó el episodio más fuerte y desgarrador de toda su carrera profesional, y lo escribió por Nadia y todas las que murieron a manos de un hombre.

¿Cómo reservar el libro sobre el femicidio de Nadia Peraza?

Puede reservar el libro en la página del abogado Rivera.

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