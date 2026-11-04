Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El camino para convertir los fracasos en aprendizajes permite recuperar la perspectiva cuando una pérdida, una decepción o un fracaso dejan a la persona atrapada en pensamientos negativos.

Shamira Sequeira explica por qué muchas personas creen que un mal momento define lo que son, y diferencia una dificultad temporal de un estado emocional que requiere atención profesional.

Además, la especialista detalla las consecuencias de compararse constantemente con otros, ofrece ejercicios para fortalecer la autoestima y propone tres pasos concretos para quien siente que todo está perdido.