Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El brillo metálico conquista el calzado de esta temporada, y el dorado y el plateado se consolidan como los nuevos neutros del armario para elevar un look de día o un atuendo de fiesta.

La asesora de calzado, Angie Suset Valverde Molina, explica qué tipo de zapato metálico conviene para el día, cómo combinar el plateado con mezclilla o tonos pastel y si el color del vestido influye al elegir entre dorado y plateado.

La especialista también aclara si la cartera y la joyería deben ser del mismo tono, cómo equilibrar el look cuando el vestido ya tiene lentejuelas y en qué detalles fijarse al comprar para que el calzado luzca verdaderamente sofisticado.