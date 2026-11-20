Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El arte también puede convertirse en una pieza para vestir. El artista costarricense Adrián Gómez presenta «Creer», una colección de pañuelos que traslada detalles de sus pinturas a accesorios textiles, con el propósito de acercar su obra al público desde una propuesta diferente.

La colección se exhibirá a partir de este sábado en Vitrina Visual, en la Antigua Aduana, donde el artista participará junto a otros ocho creadores invitados por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

El proyecto reúne cinco modelos inspirados en obras originales de Gómez. Para desarrollar cada diseño, el artista seleccionó detalles y elementos de sus pinturas y los convirtió en composiciones gráficas que luego se plasmaron en los pañuelos.

La diseñadora Vanessa Guillén López estuvo a cargo de la creación de la colección y dedicó más de seis meses al trabajo con materiales, diseños y controles de calidad.