El aguacate y sus beneficios para la alimentación

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El aguacate aporta grasas saludables, fibra y potasio, nutrientes que favorecen el cuidado del corazón y la digestión.

Además, su versatilidad permite incorporarlo en un almuerzo sencillo, un picoteo de fin de semana o una cena informal.

Daniel Clarke Sandi, experto en vegetales y frutas, explica cómo reconocer un aguacate de calidad, qué variedades existen y cuáles son las diferencias entre un fruto verde y uno maduro.

También detalla el proceso de maduración, cómo identificar el punto adecuado para consumirlo y si es posible retirar un golpe o defecto para aprovechar el resto de la fruta.

Por su parte, el chef José Eduardo Smith explica cómo selecciona los aguacates para sus recetas y destaca la versatilidad de esta fruta con propuestas dulces y saladas, como sopa cremosa de aguacate, bruschetta con pesto de aguacate, panini de aguacate con jamón de pavo, trufas de aguacate y chocolate y guacamole con especias.