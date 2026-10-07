Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El 31 de octubre es fecha clave en las rodadas, ya que las autoridades identifican un aumento de estos eventos en el último trimestre del año.

La Policía de Tránsito se prepara desde ya para coordinar con la Policía Municipal y con Fuerza Pública, ante la realización de estas actividades que no suelen tener permisos.

“Es una fecha en la que realmente se realizan este tipo de actividades. Sobre todo, se dan los días viernes, que son los días en que se enfocan en realizar este tipo de actividades”, sostuvo el policía Danny Villalobos.

La estrategia busca prevenir incidentes en días críticos como el 31 de octubre y Navidad, cuando se incrementan las concentraciones de motociclistas.