EE.UU. controlará casi una quinta parte del petróleo de Venezuela

Estados Unidos controlará casi una quinta parte del petróleo de Venezuela, según un acuerdo histórico que se extenderá durante décadas y que modifica el mapa energético de la región.

El pacto, anunciado por la administración Trump, permitirá a Washington tener acceso directo a los recursos petroleros venezolanos mientras se mantiene el bloqueo al régimen de Nicolás Maduro.

La noticia se da luego de que se publicaran fotografías del exdictador venezolano desde un centro de detención en Estados Unidos.