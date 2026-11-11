Educadores se lanzaron a las calles en defensa de sus salarios y pensiones

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Educadores de todo el país se lanzaron a las calles este miércoles en defensa de sus salarios, sus pensiones y para protestar por los recortes en el presupuesto de educación, en una manifestación que se concentra en San José.

La marcha, convocada por los sindicatos APSE, ANDE y SEC, junto con las universidades públicas, inició a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced y recorrió más de un kilómetro por la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

Los manifestantes alegan que el presupuesto para el 2027 es inconstitucional al abarcar solo un 4,9 % del 8 % del Producto Interno Bruto establecido en la Constitución, y denuncian una deuda de más de 44 mil millones de colones en pensiones con Jupema, además de señalar 50.000 millones de colones sin presupuestar y salarios congelados desde la huelga de 2018.