Edson Picado se une al karaoke de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Llegó el momento de cantar, y en esta ocasión participan concursantes de La Voz del Más Allá junto al imitador Edson Picado, quien se une al karaoke del programa para demostrar su talento.

La dinámica incluye interpretaciones de temas como “Qué Bello” y “Dinamita” de Luisa, “Si Una Vez” y “Qué Hubiera Sido” de Selena, “El Amor de Mi Vida” y “Qué de Raro Tiene” de Oscar, “Hoy Tengo Ganas de Ti” y “Mi Amigo El Puma” de Uriel, además de “La Ladrona” de Diego Verdaguer, “Mi Gran Noche”, “Luces de Nueva York”, “La Gata Bajo la Lluvia” y “El Triste” de José José.

La propuesta combina humor, música y el toque de misterio que caracteriza a La Voz del Más Allá, ofreciendo un espectáculo lleno de entretenimiento para el público.