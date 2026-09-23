Ecuador presentó ante Naciones Unidas su plan de primera infancia

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Ecuador presentó ante las Naciones Unidas su Plan Nacional de Primera Infancia, una estrategia que busca fortalecer la atención integral desde la gestación hasta los 6 años de edad, con una inversión prevista superior a los 4.3 millones de dólares hasta el 2030.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Cynthia Gellibert, expuso la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa durante el panel internacional de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, donde destacó que la primera infancia es una prioridad de Estado.

El plan contempla nueve ejes de acción, cinco de ellos estratégicos como salud, nutrición, atención receptiva, aprendizaje temprano y protección, y busca fortalecer la gestión territorial para hacer más completa y sostenible la entrega de servicios para la niñez.