Ecuador anunció su convocatoria para enfrentar a La Sele con 22 mundialistas

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Selección de Costa Rica inició la semana de trabajo de cara a la fecha FIFA con la llegada de los legionarios al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, entre ellos el defensor Juan Pablo Vargas, quien llega como capitán y defensor central titular del Puebla en la Liga MX.

Ante la ausencia de Keylor Navas, el guardameta Patrick Sequeira se perfila como el arquero titular para los compromisos frente a Ecuador y Argentina, en lo que representa una oportunidad para asumir el arco nacional.

Para esta tarde y noche se tiene previsto el arribo de Carlos Mora, Kenai Mairi, Yosimar Alcocer y Manfred Ugalde, por lo que será hasta la primera práctica de este martes a las 8:30 de la mañana cuando el técnico Bryan Ruiz pueda contar con el grupo completo para preparar los partidos del 13 de noviembre en Quito y el 17 de noviembre en Córdoba.