Recorte presupuestario provocaría cierre de servicio que alerta desastres naturales

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El SINAMOT de la Universidad Nacional (UNA) advierte que un recorte presupuestario podría obligarlo a dejar de funcionar como Centro Nacional de Alerta de Tsunamis desde el 1.º de enero de 2027.

La institución explicó que perderá una plaza que recibe anualmente desde 2018 para atender estas emergencias.

Por eso, su equipo se reduciría a dos personas, una con tres cuartos de tiempo y otra con medio tiempo.

SINAMOT atendió más de 900 eventos

Desde abril de 2014, el SINAMOT analiza las amenazas de tsunami para las costas del país durante las 24 horas del día.

Según la organización, ha atendido más de 900 eventos con potencial tsunamigénico en el Pacífico y el Caribe.

Además, ocho eventos generaron tsunamis registrados en Costa Rica. Tres de ellos requirieron medidas preventivas, como suspender actividades acuáticas.

Entre los fenómenos observados por la población destacan los tsunamis provocados por la erupción de Tonga, en 2022, y el terremoto de Kamchatka, en 2025.

Recorte afectaría las alertas

El SINAMOT señala que la reducción de personal impediría mantener el servicio de análisis en tiempo real.

El posible cierre dependerá de la aprobación del presupuesto nacional para 2027.

Ante este escenario, el programa pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa tomar medidas para evitar la suspensión del servicio.

La institución también destacó su trabajo con más de 70 comunidades costeras y la realización de simulacros y estudios de amenaza de tsunami en diferentes zonas del país.

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